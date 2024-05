El TC tomba el recurs dels germans Cierco per manca de proves

Andorra la VellaEls germans Higini i Ramon Cierco van presentar un escrit en què demanava a la batlle Immaculada Rodríguez Díaz, d’abstenir-se del coneixement de la causa que els afectava. O que abstingués en les causes contra ells. L’havien recusat en entendre que havia dictat en un altre procediment una resolució manifestament injusta, arbitrària i discriminatòria que posaria en relleu un prejudici i, doncs, una enemistat envers la família Cierco.

El president de la Batllia va dictar un aute que desestimava aquesta recusació, considerant que no existien dades objectives que permetessin qüestionar la imparcialitat de la batlle. La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia va dictar un aute que decidia desestimar aquest recurs i confirmar la resolució del president de la Batllia.

Els Cierco van recórrer al Tribunal Constitucional que va dictar un aute mitjançant el qual va acordar inadmetre a tràmit aquest recurs per manca manifesta de contingut. L’últim pas va ser que els expropietaris de BPA van presentar al TC un recurs de súplica ja que aquesta pas és imprescindible per poder portar la recusació a Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg com ja han anunciat que és la seva intenció.

El Tribunal Constitucional no ha acceptat a tràmit el recurs de súplica dels Cierco perquè continuen sense aportar cap prova respecte a que la batlle Rodríguez els hi tingui mania, més enllà que va dictar una sentència en contra d’ells.