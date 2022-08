Les terribles conseqüències de l'abús a una noia de 12 anys

Andorra la VellaUna noia que tenia 12 anys en el moment dels fets ha estat patint importants seqüeles per l’abús sexuals que va patir per part d’un familiar. En una celebració del dia de Reis, la noia era amb els seus pares a casa d’aquest familiar. Al vespre, la noia va anar a dormir, mentre els adults continuaven la celebració. L’acusat va anar a la seva habitació amb el pretext de donar la bona nit a la noia. Segons el relat de la sentència, “en trobar–se sol a l’habitació de la nena, que llavors tenia 12 anys, l’abraçà i amb la mà li tocà les natges per sobre del pijama, el que molestà a la menor que es tirà endarrere en dues ocasions. Llavors li demanà que s’aixequés la samarreta del pijama, fent–ho la menor atès el caràcter d’autoritat familiar que tenia sobre ella li palpà els pits, un amb cada mà, i li petonejà ambdós mugrons. La menor baixà la samarreta i s’estirà dins el llit, dient–li bona nit, quan li demanà com tenia les parts baixes, posant la mà sota els llençols, en direcció a l’entrecuix de la menor, aquesta s’arraulí en un racó del llit, repetint bona nit fins que parà. L’home marxà de l’habitació i pujà al menjador, on sopà amb la resta d’adults, sentint com la noia es quedava plorant a la seva habitació, el que no fou percebut per la resta de comensals, en no estar pendents dels sorolls que venien del pis de baix”.

Arran dels fets, la noia ha patit “un trastorn per estrès post–traumàtic que ha requerit tractament mèdic i psicològic durant anys i ingrés en centre terapèutic. La mare també va patir una re–experimentació persistent mitjançant els records del viscut per la seva filla que li causaren un trastorn per estrès post–traumàtic”.

L’home “no reconeix haver–li tocat el posterior quan l’abraça, ni haver–li demanat pels seus genitals després de petonejar els mugrons de la menor, si reconeix haver–li demanat que s’aixequés la samarreta a fi d’ensenyar–li els pits, haver agafat un pit amb cada mà, dient–li que eren bonics, i haver fet un petó a cada mugró. El recurrent era plenament conscient que la seva acció no era correcta, declarant ell mateix davant el Tribunal que “la va cagar”, així com el seu penediment posterior que no es pot explicar únicament pel trencament de la relació familiar, que esdevingué molt més tard en el temps. Davant la sala penal, ha confirmat haver fet un error”.

A causa del trastorn d’estrès post–traumàtic, “la menor canvia completament la seva conducta, essent disruptiva, no volent continuar els estudis, abandonant després l’activitat esportiva, i havent fet dos intents de suïcidi arran dels fets d’autes”.

Després del recurs al Tribunal Superior, l’home ha estat condemnat a tres anys de presó, dels quals sis mesos ferms i una indemnització superior als 10.000 euros.