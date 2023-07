Threads: l'app vetada a la UE i Andorra per problemes de privacitat

Andorra la VellaLa setmana passada, la companyia Meta va presentar Threads, una nova aplicació que pretén competir amb Twitter. No obstant això, cal tenir en compte que a la Unió Europea i Andorra no és possible descarregar l’aplicació perquè no compleix amb la normativa vigent de Protecció de Dades.

Threads ha generat un gran interès i expectació entre els usuaris de les xarxes socials, perquè promet oferir una experiència similar a la de Twitter, però amb característiques úniques. No obstant això, s’ha de tenir en compte que la privacitat i la protecció de dades són aspectes essencials en el context digital actual.

La normativa de Protecció de Dades a la Unió Europea i Andorra estableix estàndards molt clars per garantir la seguretat i la privacitat dels usuaris en l’ús d’aplicacions i plataformes en línia. Les empreses han de complir amb aquestes regulacions per assegurar-se que les dades personals dels usuaris estiguin protegides i siguin tractades de manera adequada.

La setmana passada @Meta va llençar @Threads, una nova app que pretén fer la competència a @Twitter. A 🇪🇺 i a 🇦🇩 no es pot descarregar perquè no respecta la normativa vigent de #ProteccióDeDades 👀 No caiguis en el parany de les apps falses ⚠️ pic.twitter.com/At3J9VkchB — Agència Andorrana de Protecció de Dades (@AndorraDPA) 11 de julio de 2023

En aquest cas concret, Meta ha llançat Threads sense complir amb els requisits de la normativa de Protecció de Dades, fet que impedeix la seva descàrrega i utilització a la Unió Europea i Andorra. És important estar alerta i no descarregar aplicacions falses que puguin suposar un risc per la privacitat i la seguretat de les dades personals.