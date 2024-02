Traslladada a l'hospital en ser atropellada a Canillo

CanilloLa policia ha informat que a les 11:02 hores han rebut l'avís d'un accident al carrer Major, a Canillo. Segons expliquen des del cos d'ordre, ha tingut lloc l'atropellament d'una dona per part d'un turisme amb matrícula andorrana conduït per un home resident de 22 anys. La vianant, una resident de 50 anys, ha resultat ferida en l'atropellament. Posteriorment, la dona ha estat traslladada a l'hospital per avaluar el seu estat de salut.