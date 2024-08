Traslladen a l'Hospital un ciclista en accidentar-se amb un cotxe a Soldeu

Andorra la VellaAquest matí, un ciclista ha resultat ferit en un accident de trànsit a Soldeu, situat a la carretera general número 2, al centre de la vila. L’incident ha tingut lloc entre un turisme amb matrícula francesa i una bicicleta de carretera.

El ciclista, un home no resident de 20 anys, ha patit ferides com a conseqüència de la col·lisió. Segons les primeres informacions, l’accident s’ha produït a les 9:26 hores, quan el turisme circulava per la zona i ha impactat amb la bicicleta.