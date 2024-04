Una trentena de detinguts per drogues al festival Snowrow

Andorra la VellaLa Policia va posar en marxa un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la celebració de la segona edició del festival Snowrow que tindrà lloc va començar aquest dijous i acaba demà al sector Pas de la Casa-Grau Roig de Grandvalira. El desplegament té com a objectiu garantir la seguretat de tots els assistents, en especial, divendres i dissabte, quan està previst que es puguin congregar fins a 8.000 persones entre les quatre de la tarda i les dotze de la nit a l’envelat situat al pàrquing del Cubil.

La Policia ja va explicar que es farien controls d’estupefaents en els accessos al recinte. Es fa en col·laboració amb l'empresa de seguretat contractada per l'organització. També es fa una atenció especial a la frontera per a la gent que entra des de França per anar al Festival.

El balanç aquest dissabte al matí és d'una trentena de detinguts per possessió d'estupefaents entre la frontera i els controls al recinte. La xifra es calcula que pot ser molt més important perquè la major part dels arrestos es van produir ahir a la tarda i la jornada d'avui s'augura com a moguda.

El dispositiu, que s’ha reforçat respecte a la primera edició, està integrat per una quarantena d'agents i comandaments de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica, la Unitat de Fronteres i Estrangeria, la Unitat de Seguretat Viària i l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal.