Tres ferits en un accident a l'N-145

La Seu d'UrgellTres persones han patit ferides lleus en l'accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimecres al vespre (19.14 h) a la carretera N-145, al terme municipal de la Seu d'Urgell, tal com recull Ràdio Seu.

Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, els fets s'han produït al punt quilomètric 0,2 de la carretera entre la Seu i Andorra, a prop del barri del Serrat de la Capella i de la rotonda que enllaça amb l'N-260. Per causes que es desconeixen, han topat dos cotxes. Un d'ells, un Mercedes-Benz amb matrícula espanyola, ha quedat creuat i entravessat al carril de vehicles lents que va en sentit nord, després de topar amb la tanca de seguretat a causa de l'impacte.

Arran de l'accident s'ha hagut d'atendre tres ocupants dels vehicles implicats. Tots tres han estat atesos pel SEM. Un d'ells, una nena que ha quedat atrapada a dins el cotxe en el què viatjava. Els Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat dues dotacions del parc de la Seu, han practicat una excarceració per rescatar la menor. Segons les mateixes fonts, ara s'analitza si en el xoc també hi ha estat implicat un tercer vehicle que circulava per aquest punt.