Tres joves demanen l'absolució per haver furtat sota els efectes de l'haixix

Andorra la VellaTres joves van furtar un jersei Armani i un top Calvin Klein d'una botiga d'Andorra la Vella. Al dia següent, dos d'ells van quedar per fumar haixix al domicili d'un conegut. Posteriorment, cap a les deu de la nit mentre caminaven per l’encreuament del carrer Bonaventura Riberaygua amb el carrer Joan Maragall van increpar un ciutadà que estava esperant per anar a treballar. Es van posar un davant i un darrere de la víctima i va exigir-li que els hi entregués el mòbil, la motxilla i els diners. El que era darrere va intentar agafar la motxilla i va forcejar amb la víctima. I davant la impossibilitat d'aconseguir-ho va dir "hoy no tengo el dia" i va treure una navalla automàtica. Va intentar clavar l'arma al tors i a l'abdomen de la víctima, però aquest va poder bloquejar el braç on tenia la navalla. Mentre això succeïa, l'altre atacant intentava robar la cartera de la butxaca del darrere del pantaló de la víctima i cridava "pínchalo, pínchalo". Els dos homes que lluitaven van caure a terra i la víctima va poder demanar ajuda i quan venia altra gent, els dos atacants van escapar-se corrent.

Com abans d'haver intentat el robatori amb la navalla automàtica, els dos acusats havien estat fumant haixix una advocada defensora considera que estaven 'intoxicats' ene el moment dels fets i no són responsables. Demana la lliure absolució.

El Tribunal Superior ha rebutjat aquesta línia de defensa perquè "les pericials psiquiàtriques practicades que els dos condemnats, malgrat una certa addicció habitual a les drogues, no indiquen que es trobessin privats de les seves capacitats intel·lectives i volitives en el moment precís de cometre els fets". I afegeix que "en cap cas, es pot acreditar que en el moment dels fets, els dos imputats poguessin actuar desconnectats de la realitat".

Un expert va precisar que els efectes derivats del consum d'haixix duren unes 2 o 3 hores, "havent restat acreditat al respecte que els dos protagonistes van fumar haixix vers les 19h del dia dels fets, havent-se trobat la víctima vers les 22h, és a dir, després del temps durant el qual ambdós implicats haurien pogut trobar-se afectats pel consum de drogues, havent-se, per tant, de descartar la circumstància excloent al·legada per les defenses per no haver restat provada".

El que portava la navalla ha estat condemnat a quatre anys de presó dels quals 30 mesos ferms, mentre que a l'altra dos anys dels quals 12 mesos ferms. A més no poden aproximar-se a la víctima i hauran de seguir un programa desintoxicació.