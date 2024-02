Tres robatoris a pisos d'Ordino en una setmana

OrdinoEl dimecres de la setmana passada, segons va poder saber aquest mitjà, dos pisos d'Ordino situats al carrer del Puiet van ser objecte d'un furt amb força. Els lladres van rebentar la porta dels domicilis i es van endur objectes del seu interior. El mètode de rebentar la porta podria indicar que no són professionals, ja que haurien emprat la força excessivament per accedir als immobles. Aquest dimarts la policia ha rebut un altre avís de robatori, en aquest cas, a la Pleta. Els fets han aixecat l'alarma entre els veïns de la zona. El cos d'ordre confirma sense donar detalls que s'han iniciat investigacions per esclarir els fets. No descarten que els tres furts tinguin relació.