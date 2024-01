Una trifulga entre gossos acaba amb una baralla entre els propietaris

Andorra la VellaDues persones estaven passejant els seus gossos pel Camí de les Fonts d’Engolasters i un d’ells duia els animals (un Border Collie i un Pastor Alemany) deslligats. En un moment donat, els gossos deslligats s’aproparen al de l’altra persona (un Border Collie) començant un d’ells a bordar. L’animal va acabar saltant damunt del que estava lligat. El propietari del gos que estava sent atacat es va ajupir i va agafar l’animal que atacava per l’arnès per aturar-lo. El propietari dels gossos deslligats va arribar i li va cridar “¿qué haces?”. al mateix temps li va donar una empenta que va fer caure la víctima contra un vehicle estacionat. La víctima, segons es recull en la informació del cas, era policia.

L’agredit va anar fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell “on després de ser-li practicada una radiografia i el corresponent examen mèdic, li fou diagnosticada una important contractura/hipertonia a nivell de la musculatura paralumbar dreta així com diverses erosions superficials a la cara dorsal del colze dret”.

L'agressor va ser condemnat a arrest nocturn i a pagar uns 1.500 euros entre la sanció i la indemnització pels danys. L'home ha recorregut al Constitucional en base a que un dels dos testimonis només va declarar a la policia, però no en el judici i per tant l'advocat defensor no va poder posar en qüestió la declaració. El segon testimoni sí va declarar al judici, però no recordava exactament si la víctima havia anat a parar contra el cotxe. També indicava que el fet que la víctima fos policia ha via estat clau perquè fos condemnat.

El Constitucional no ha acceptat a tràmit el recurs perquè considera que els fets estaven acreditats i el fet que la víctima fos o no policia no té res a veure amb la sentència.