Triplica la taxa d'alcohol al volant i l'enxampen fent ziga-zagues a la CG2

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest dilluns que durant el cap de setmana s'han efectuat cinc detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol. Segons expliquen, una de les quals va ser la d'un turista de 34 anys a qui es va detenir amb una taxa de 2,25 grams per litre de sang, és a dir, gairebé triplicant el límit permès. Agents de policia el van controlar després de veure'l circular fent ziga-zagues per la CG2.