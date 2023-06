Troba al seu germà a Portugal criant ovelles després de perdre-li la pista a Andorra fa 20 anys

Andorra la VellaVirgini Moreno, que va desaparèixer l'any 2001 amb 52 anys, va ser trobat per la seva germana Dolors, qui va prometre a la seva mare abans que morís que, mentre ella estigués viva, donaria amb el seu parador. "Vaig complir amb la meva paraula", va assegurar.

El fill de Dolors, Rafael, va ratificar el compliment de la promesa per part de la seva mare. La dona va poder així abraçar al seu germà, ara amb 73 anys, gràcies a la labor realitzada per la Policia Nacional, que va intensificar el procés de cerca després de la denúncia de desaparició interposada per Dolors en 2016 a la comissaria de Valladolid.

La crida més esperada per Dolors, realitzada pels agents i de la qual es va fer ressò la Cadena SER, va arribar l'any passat. "Hem localitzat al teu germà. Està sa i amb vida". Una conversa telefònica que va posar fi a molts anys de recerca i a una infinitat de viatges realitzats per la dona a Portugal, amb l'objectiu de trobar al seu germà. Una altra de les pistes clau per a identificar el parador de Virgini, va ser la seva última renovació del DNI.

Un tràmit que va tenir lloc en la comissaria de la frontera entre tots dos països, i situada entre les localitats de Fonts de Oñoro (Salamanca) i Vilar Formoso (Portugal), municipi de residència de Virgini durant tot aquest temps. L'últim que es va saber d'ell a inicis de segle era que treballava a Andorra, i des d'aquí se li va perdre la pista una vegada que va marxar del territori andorrà.

De fet, va haver-hi un primer intent de localització a Salamanca l'any 2011, on va renovar el seu DNI, encara que finalment no van poder localitzar-li. Des de llavors, la idea remenada per la família era la possibilitat que Virgini pogués trobar-se en algun punt de Portugal, on ara treballa com a pastor cuidant un ramat compost per més de 100 ovelles i està cuidat per una família, segons va assegurar el seu nebot.