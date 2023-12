La troballa d'un difunt en un pis del Prat de la Creu activa policia i Bombers

Andorra la VellaUnitats de la policia i dels bombers s'han activat a dos quarts de tres de la tarda per la troballa d'un difunt en un pis del carrer Prat de la Creu. S'ha avisat als cossos de seguretat que s'han personat a l'habitatge, així com una unitat del Servei d'Urgències. Segons han indicat fonts policials, les causes de la mort encara no estan determinades, però en un principi apuntarien a que han estta naturals.