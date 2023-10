Troben haixix a dos amics després de barallar-se a l'Orri

Andorra la VellaDos amics espanyols van venir a passar el cap de setmana a Andorra. Un cop eren al Principat es van acabar enfadant l'un amb l'altre. Es van discutir i van decidir que cadascú anés pel seu compte. Com havien pujat en el mateix cotxe havien de quedar per poder tornar a Espanya. Van quedar a la cafeteria de l'Orri a Andorra la Vella. Quan es van trobar van tornar a discutir. Aquest cop encara va anar més lluny i finalment tots dos es van començar a barallar davant dels clients del local.

L'agressió va continuar una estona i es va avisar a la policia. Quan els agents van arribar, va procedir a registrar els dos joves. I un d'ells portava haixix que va reconèixer que havia passat per la frontera des d'Espanya. Tots dos han estat condemnats per l'agressió a penes d'arrest domiciliari que no compliran perquè no s'han presentat al judici i la condemna és en rebel·lia.