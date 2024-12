Troben un home mort al seu pis d'Encamp per l'avís dels veïns

Andorra la VellaEls veïns d’un edifici d’habitatges d’Encamp van alertar de la forta olor que provenia d’un dels pisos. L’home que hi vivia feia dies que no se’l veia. La policia i els serveis d’emergència s’han desplaçat fins a l’habitatge. Un cop a dins han trobat el cadàver de l’home que habitava en el pis. La policia ha confirmat que la defunció es deu a causes naturals.