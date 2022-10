Troben el menor fugit del Centre d'Educació Intensiva

Andorra la VellaLa policia ja ha trobat el jove que estava fugit fa uns dies del Centre Residencial d'Educació Intensiva. El menor ja torna a estar al centre on hi viu ja que la seva tutela es troba en mans de l'Estat-

El centre té mesures de seguretat que evidentment no estan al nivell dels d'una presó i això és el que presumptament va aprofitar el noi. Va buscar una via per escapar-se. Fonts properes al cas van explicat que no va sortir per la porta principal.

Afers Socials està estudiant els protocols de seguretat per a conèixer com s'ha produït la fugida per establir si s'han produït errors o hi ha algun protocol de seguretat que no s'estava aplicant bé. El centre, segons les mateixes fonts, ja havia recollit peticions de col·lectius per establir una sèrie de protocols i es van implementar tal i com es demanava. Ara, caldrà analitzar si calen noves mesures o actualitzar les existents.