Usuaris encara reben correus que suplanten a la policia

Andorra la VellaLa Policia va alertar el passat divendres de l'enviament de correus electrònics fraudulents en nom del Cos i del director. En els missatges, que estan arribant massivament a través d'una adreça no oficial amb els logotips de la Policia, el Govern d'Andorra i Interpol, s'informa que s'ha obert un procés judicial contra la persona que el rep per pornografia infantil. Se li demana que en menys de 48 hores enviï un e-mail a través d'un proveïdor generalista per rebre les instruccions necessàries per aturar el procés. Aquests correus continuen arribant a diferents usuaris.

La Policia insisteix que aquesta mena de correus enganyosos tenen com a objectiu obtenir dades personals, demanar pagaments per sancions falses i també podrien derivar en danys informàtics. Per aquest motiu, quan es reben correus com aquests, no s'ha d'obrir cap document adjunt i cal eliminar el missatge. En cas de ser víctima d'aquest engany, la Policia recomana posar una denúncia amb tota la informació de la qual es disposi. Altres cossos policials de territoris veïns també han estat víctimes de suplantacions com aquesta.