Usuaris de Myandbank reben nous intents de phishing

Andorra la VellaMyandbank alerta els seus usuaris que s'estan produint nous intents de casos de phishing, suplantant aquesta entitat bancària, tal com recull RTVA. És un tipus d'estafa que es basa a enviar missatges SMS falsos per demanar una confirmació addicional per a les transferències, amb un enllaç que no porta finalment al banc, sinó a un lloc web trampa que recull les dades de l'usuari.

Les recomanacions de la policia són no accedir-hi ni facilitar cap dada personal i eliminar qualsevol missatge dubtós.