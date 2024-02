Vanessa Mendoza queda lliure de tots els càrrecs contra les institucions

Andorra la VellaLa fiscalia no ha recorregut contra la sentència d’absolució de l’activista feminista Vanessa Mendoza, que esdevé ferma. El gener passat, el Tribunal de Corts va determinar que la presidenta d’Stop Violències era innocent del delicte de desprestigi a les institucions. Aquest cas es va iniciar arran d’unes declaracions de Mendoza a les Nacions Unides el 2019, considerades injurioses pel Govern. Les paraules de l’activista van ser traslladades a la fiscalia per part de l’executiu, que va portar el cas a judici.

Segons informa RTVA, el Tribunal de Corts ha conclòs que les declaracions de Mendoza a l’organisme de l’ONU, on denunciava ‘malas praxis’ del Govern d’Andorra, no constituïen el delicte que se li imputava.

Un dels punts centrals de l’acusació era l’afirmació de Mendoza sobre els serveis socials del Govern que, segons ella, obligaven a les menors violades a tenir els fills per després donar-los en adopció. Tot i això, el Tribunal no ha considerat que aquestes declaracions constituïssin un delicte de desprestigi a les institucions, tal com sostenia l’acusació.