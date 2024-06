Vehicle bolcat a Andorra la Vella

Andorra la VellaAquest matí, a Andorra la Vella, hi ha hagut un accident de trànsit. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’incident només ha implicat un vehicle i tal com mostren les imatges, el vehicle ha bolcat. De moment, es desconeix l’estat de salut del conductor. El sinistre ha tingut lloc a uns cinquanta metres de la rotonda de la Dama de Gel. El conductor hauria picat contra una barrera que hi ha on se separen els dos carrils i ha bolcat.