Un vehicle s'incendia a la frontera i acaba calcinat

Un vehicle ha quedat totalment calcinat aquest dijous a la frontera hispanoandorrana després que hagi començat a cremar-se pels volts de les 17.30 hores. El turisme, un Peugeot 307 amb plaques espanyoles, ha començat a incendiar-se per la part baixa, la qual cosa ha provocat una gran columna de fum que s'ha pogut observar des de més enllà del punt fronterer. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tan efectius dels bombers d'Andorra com de la Seu d'Urgell, els quals no han pogut fer res més que controlar la situació tenint en compte que el vehicle ja estava envoltat de flames. Sortosament, no s'han hagut de lamentar danys personals. El succés ha obligat a tallar per una bona estona els dos carrils de circulació, malgrat que s'han reobert una vegada s'ha controlat la situació.