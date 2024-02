Un veí de la Seu és detingut per saltar-se una ordre d'allunyament d'una padrina

La Seu d'UrgellLa Policia Nacional ha detingut un veí de la Seu d'Urgell, de 25 anys, per trencar una mesura cautelar de prohibició d'aproximació a la persona a qui havia atracat amb violència ara fa pocs dies. Tal com informa Ràdio Seu, els fets estan relacionats amb l'assalt comès el 31 de gener passat pel delinqüent, que acumula nombrosos antecedents, en un cèntric carrer de la capital de l'Alt Urgell.

En aquell robatori, el jove es va abraonar sobre la víctima, una dona de 85 anys, per arrabassar-li la bossa de mà. La padrina va caure a terra a causa de la forta empenta que li va propinar l'autor. Arran d'aquesta agressió física, va patir un cop violent i va haver de ser assistida, primer per un policia nacional que estava fora de servei i després a l'Hospital de la Seu d'Urgell amb el resultat d'una fractura d'espatlla, de la qual ara es recupera a casa seva. De la seva part, l'assaltant va fugir pels carrers de la vora, tot i que l'agent que havia vist els fets es va coordinar telefònicament amb dos policies més, que sí que estaven de servei, i van aconseguir interceptar el lladre, a més de recuperar els objectes robats i tornar-los a la víctima.

Després d'aquests fets, i malgrat que el noi ja és conegut per la policia per diversos fets delictius previs, el jutjat va deixar-lo novament en llibertat, tot i imposar-li aquesta vegada una mesura cautelar que li prohibia aproximar-se a menys de 500 metres del domicili de la víctima. Tanmateix, aquest dissabte passat el lladre i agressor va ser sorprès per dos agents de paisà trencant la mesura cautelar. Els policies estaven de servei al centre històric de la Seu i van verificar com l'home era dins de l'àrea d'exclusió que li havia dictat l'Autoritat Judicial per garantir que no es tornés a atansar a la víctima.

Els delictes pels quals l'acusat ja ha estat detingut anteriorment tenen a veure amb robatoris amb violència, furts i robatoris amb força. Uns fets que no han impedit que seguís en llibertat, amb càrrecs.