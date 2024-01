Una presumpta víctima d'abús sexual fa un any que espera el judici

Andorra la VellaUna turista anglesa de 20 anys ha presentat una denúncia per abús sexual que va patir fa un any en un hotel del Tarter. Segons RTVA, la víctima va recórrer immediatament a l'hospital i va presentar una denúncia a la policia el mateix dia de l'agressió, assenyalant un massatgista de l'establiment com l'agressor, qui va ser acomiadat de seguida. Amb lament, la denunciant expressa la seva frustració pel fet que, un any després dels fets, encara no ha rebut cap informació sobre l'estat de la seva denúncia.