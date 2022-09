El vídeo d'una baralla multitudinària amb ganivets i llançament de cadires al centre de la Seu

La Seu d'UrgellUna baralla amb ganivets, llançament de cadires i múltiples cops ha indignat els veïns de la Seu d'Urgell. Les imatges mostren com en el centre de la capital alturgellenca s'està produint una baralla entre quatre homes contra un altre que va de negre. Aquest últim, que porta un ganivet, els hi llença una cadira i els altres també fan el mateix. Tot es complica quan comença a venir més gent, però quan la cosa sembla que acabarà molt malament arriba en un cotxe una noia que va amb el grup o no, perquè no queda clar. Dona empentes a dos del grup per impedir que vagin contra el jove de negre que en cap cas acaba fugint. O va amb el grup i vol aturar els seus amics o va amb el de negre i vol impedir que l'apallissin. En tot cas queda clar que coneix als del grup agressor perquè els crida pel seu nom. El jove de negre aprofita que la dona està aturant a alguns del grup per fer impactar una cadira contra l'esquena d'un del grup. La dona amb el suport d'una segona acaba fent aturar el grup perquè s'aturin. I tot passa davant la mirada del de negre que continua al costat.

Fonts coneixedores del cas van indicar que, encara que el vídeo hagi estat penjat ara,a les xarxes socials, els fets són de l'agost i els implicats van ser arrestats.