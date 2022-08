OrdinoEls banders han fet públiques, a través de les xarxes socials, les imatges del cadàver d’un mufló que ha estat abatut per caçadors furtius al Bosc Viu d’Ordino. El cos ha comunicat els fets per lamentar que actituds com aquesta demostra que hi ha caçadors que no segueixen les regles i són situacions a eradicar.