(Vídeo) Es desborda un torrent a la rotonda de l'Epizen que obliga a establir un pas alternatiu

Andorra la VellaGovern ha informat que Bombers i Coex treballen sobre el terreny per reconduir l'aigua desbordada d'un torrent a la zona de la Portalada, davant de l'Epizen, i que afecta la CG1. No es preveuen talls de circulació, només puntualment, si cal, hi haurà circulació alternativa per la mateixa via. Govern encara no ha comunicat quan es prendrà la decisió que afectaria el trànsit d'entrada i sortida d'Andorra.