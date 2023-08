(vídeo) La malla exterior d'una de les torres de vint plantes ha avivat l'incendi

Andorra la VellaLa intervenció dels cossos d’emergència, bombers, policia i ambulàncies, ha estat gairebé immediata després del primer senyal de fum en alguna de les plantes intermèdies d’una de les torres de 20 plantes del Clot d’Emprivat que estan en construcció.

Segons fonts presents al sinistre, les causa de "és sobretot la xarxa exterior, la de protecció, és això el que més ha cremat i ha provocat aquest fum tan dens i ha afectat a la respiració d'alguns treballadors", assenyala el testimoni.

La ràpida intervenció dels bombers ha permès que el foc es controlés en una mitja hora des de l’arribada, segons fonts presents en el lloc dels fets. La columna de fum era molt visible des de l’exterior i feia pensar en un sinistre de major magnitud. Els danys, segons les mateixes fonts, no semblaven tan importants com podia semblar en un principi. Les causes del sinistre encara no han estat determinades.

