El vídeo que mostra la caiguda d'un ciclista després de perseguir un cotxe a la capital

Andorra la VellaUn usuari ha compartit en les seves xarxes un vídeo que mostra la desafortunada carrera d'un ciclista per perseguir-lo. Aquest se salta un stop i el conductor del cotxe li recrimina, per la perillositat de la seva acció. Això fa que l'esportista el segueixi fins a un pàrquing, segurament per continuar la discussió, amb la poca sort que queda registrat en vídeo com cau a terra en entrar a l'edifici darrere del vehicle.