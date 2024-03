El vídeo del punt de venda de cocaïna desmantellat per la policia a Andorra la Vella

La Policia va desmantellar dijous a Andorra la Vella un destacat punt de venda de droga amb el comís de 170 grams de cocaïna i la detenció de quatre persones, dos presumptes traficants i dos compradors.

El grup especialitzat en delictes contra la salut pública de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal va començar a treballar en l’operació antidroga a finals del 2023 arran d’unes primeres informacions que situaven un possible punt de venda d’estupefaents en un carrer cèntric de la capital. En les primeres vigilàncies que es van efectuar, ja es va observar un moviment continu de persones que entraven i sortien de l’immoble amb comportaments compatibles amb una possible compravenda.

Dijous es va muntar un ampli dispositiu antidroga tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici que va permetre constatar, en un primer moment, com un dels presumptes traficants li venia un gram de cocaïna a un home de 50 anys. La transacció es va fer al carrer i, posteriorment, la Policia va detenir el comprador a Escaldes-Engordany. Uns minuts més tard, es va arrestar un segon home, de 35 anys, després que sortís del pis amb un embolcall que contenia 0,86 grams de la mateixa substància.

Cap a quarts de vuit, la Policia va detenir un dels presumptes traficants, de 31 anys, quan entrava a treballar. Durant l’escorcoll que se li va efectuar en el moment del control, se li van trobar set embolcalls de cocaïna amb característiques similars a les comissades als dos compradors. Per la quantitat que duia a sobre i per com estava disposada, els investigadors del Cos sospiten que també podria haver aprofitat les hores de feina per vendre la droga.

Ja de nit, es va efectuar el registre del pis amb el suport d’un equip caní especialitzat en la recerca d’estupefaents. Al domicili, la Policia va trobar 163 grams de cocaïna, 145 dels quals amagats a l’interior de la butxaca davantera d’una jaqueta, dues bàscules de precisió i estris que s’acostumen a utilitzar per preparar les dosis. Les proves que es van recollir apuntaven a la implicació d’una quarta persona en la venda de droga, un home de 42 anys que, prop de les dotze de la nit, també va ser detingut com a presumpte traficant.

Aquesta operació, que s’ha batejat com a ‘Operació llops’, suposa el desmantellament d’un important punt de venda de droga. En l’operatiu d’aquest dijous s’han segrestat un total de 170 grams de cocaïna, més de 2.200 euros en efectiu i diferents elements emprats en el tràfic d’estupefaents.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.