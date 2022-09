El vídeo del rescat d'un excursionista ferit d'un barranc de Peramola

PeramolaEl grup de rescat dels bombers de la Generalitat ha fet públic el vídeo de com s’ha rescatat un excursionista que s’havia precipitat per un barranc quan anava per un camí a la zona del Torrent de Peramola. Els bombers han necessitat utilitzar un helicòpter per al rescat i el ferit ha estat traslladat a l’Hospital de Puigcerdà. Els fets han tingut cap a les dotze del migdia.

🎥 Rescat efectuat per l'equip GRAE aquest matí al Torrent de Peramola (avís 12.23 h). Un excursionista s'ha precipitat des del camí i ha resultat ferit. Hem treballat 2 equips terrestres i l'helicòpter que l'ha evacuat a l'hospital de Puigcerdà.#bomberscat #GRAE pic.twitter.com/fZiSY8JWkS — Bombers (@bomberscat) 2 de septiembre de 2022