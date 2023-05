Vint denúncies per les estafes suplantant a MoraBanc

Andorra la VellaEls darrers dies la policia a diversos intents per intentar robar les dades bancàries d'usuaris i transferir-se diners dels seus comptes. En aquest últim cas el banc afectat és MoraBanc. Els delinqüents envien falsos SMS suplantant l'entitat. La policia va tornar a informar aquest diumenge que els intents d'estafa continuen. La policia ja havia rebut el divendres deu denúncies d'afectats pel frau, el diumenge la xifra va pujar a quinze i aquest dimarts n'hi ha unes vint, segons ha informat RTVA. A causa de l'impacte de l'atac, la policia es reunirà amb Andorra Telecom. Sembla que els estafadors han utilitzat telèfons andorrans i es vol saber si podrien haver estat clonats. Els perjudicis econòmics podrien ser d'uns 100.000 euros.

El missatge diu que "s'ha detectat una compra en línia inusual per alt import a la seva visa. Si no la reconeix, verifiqui l'abans possible". S'inclou un enllaç. Si s'entra i es donen les dades es pot rebre una trucada, també falsa. En la trucada demanaran un codi i si es dona es poden fer una transferència des del compte de la persona que ha rebut el missatge.