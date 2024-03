Vuit anys de presó un home d'Esterri d'Àneu per violar i amenaçar de mort a la seva parella

Andorra la VellaL'Audiència de Lleida ha condemnat a 8 anys i set mesos de presó un home per amenaçar de mort i violar una dona amb qui convivia a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) el desembre de 2020. Els fets van tenir lloc durant un trajecte en cotxe fins a Tarragona. L'home va aturar el vehicle en una zona boscosa i va apuntar amb una navalla a la víctima amenaçant-la que si no tenien sexe la mataria. Tot seguit, la va forçar per violar-la. La sala ha considerat que el testimoni de la víctima en el judici, celebrat el 14 de febrer, va ser "creïble, sincer, convincent i coherent" i està acompanyat d'altres proves com la navalla i restes de líquid seminal coincidents amb el perfil de l'acusat que els Mossos van trobar al cotxe. L'home va negar els fets.

Pel delicte de violació, l'Audiència imposa al processat la pena de 8 anys, mentre que pel d'amenaces són 7 mesos. A banda, dicta 5 anys de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-s'hi un cop surti de la presó. També sol·licita que la indemnitzi amb 15.000 euros pels danys morals i físics causats.

Segons RadioSeu, en el judici, la dona va relatar que des de feia uns sis mesos vivia amb l'home en un pis d'Esterri d'Àneu. Durant la seva convivència, el seu company de pis ja li havia demanat més d'un cop que es casessin, però ella li havia reiterat que no volia. El dia dels fets, l'home va acompanyar la dona a Tarragona per regularitzar uns papers i durant el trajecte ella va rebutjar una nova proposició de matrimoni. Va ser llavors que la va amenaçar i va entrar amb el cotxe a un bosc. Un cop a dinsm va aturar el vehicle, va treure una navalla i la va obligar a mantenir relacions sexuals.

Els agents i pèrits van declarar al judici que van trobar una taca de líquid seminal a la part posterior del vehicle que "coincidia plenament" amb el perfil de l'acusat, tot i que no van poder establir el temps que portava allí. Així mateix, els agents van localitzar al cotxe de l'home una navalla que la dona va reconèixer com l'arma que es va fer servir per amenaçar-la.

Per la seva part, l'acusat va dir que la seva relació amb la dona va ser únicament com a companys de pis i que "mai" va oferir-li matrimoni ni li va proposar de mantenir relacions sexuals perquè estava casat i tenia fills. "La considerava com un familiar", va afirmar. Respecte a les restes de líquid seminal, l'home va assegurar que dies abans havia tingut una relació sexual al vehicle amb una altra dona.