Xoc entre un bus i un cotxe de Menta en doble fila a Fiter i Rossell

Escaldes-EngordanyUn xoc entre un bus de línia regular i un cotxe de Menta que estava en doble fila ha provocat el tall del trànsit a Fiter i Rossell, a Escaldes. Es tracta d'un bus de la línia 6 que baixava d'Ordino, i ha terminat col·lidint amb un cotxe mal aparcat en doble fila, coincidint amb les nombroses queixes que s'estan produint a les xarxes precisament per com estacionen i on els seus vehicles.