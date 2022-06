Èxit de participació en la festa de la parròquia d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyLa recuperació de la festa de la parròquia d'Escaldes-Engordany aquest cap de setmana per celebrar el 44è aniversari d'independència del territori ha estat tot un èxit. Ho ha manifestat la cònsol major, Rosa Gili, qui ha recordat que és la primera celebració que es pot organitzar des de la corporació que lidera a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus i ha celebrat el gran volum de participació en l'esdeveniment, el qual permet "que tots els ciutadans es puguin reunir plegats i fer pinya". A més, ha apuntat que fins i tot "ha vingut gent de fora de la parròquia", per la qual, ha asseverat que "la festa és tot un èxit".

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha estat present a la celebració, ha manifestat que, tot i que per damunt de tot se sent molt andorrà, "em sento molt de la meva parròquia perquè he nascut aquí i he fet tota la meva vida a Escaldes, per tant, em sento molt arrelat al territori". "Per mi és un motiu d'orgull i satisfacció perquè crec que des de la parròquia hem aportat molt al país", ha indicat, assenyalant que el fet de ser la parròquia més jove "ens ha donat una visió nacional que ha estat important durant el procés constituent i l'etapa posterior". "Me'n sento molt orgullós i content d'estar aquí i poder reprendre la festa i els costums que la pandèmia ens havia truncat", ha dit.