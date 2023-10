Ràmio registra 1.462 visites durant els mesos d’estiu

Escaldes-EngordanyUn total de 1.462 persones han visitat Ràmio aquest estiu en el segon any de funcionament de l'espai, després que el Comú d'Escaldes-Engordany rehabilités la borda. Segons informen des de la corporació, la majoria de visitants eren de nacionalitat andorrana (35%), seguits dels espanyols (24%), alemanys (18%) i francesos (10%) però també s'han registrat visites de persones provinents d'altres països com Gran Bretanya, Finlàndia, Bèlgica o Polònia. Pel que fa a la modalitat de l'excursió, el 47% dels usuaris van fer la visita per compte propi, mentre que el 45% ho va fer amb un guia i un 8% amb el programa d'Esports d'Estiu. La majoria d'excursionistes, un 83%, eren adults i un 17% eren infants i joves.

Des del comú recorden que el programa d'activitats està adreçat a diferents públics i permet descobrir aquest indret ubicat a la Vall del Madriu, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco. Així doncs, exposen que a principis de juliol es va inaugurar la temporada amb la segona Festa de Ràmio, amb el lema Reviu Ràmio, que incloïa diverses activitats i en les quals van participar un centenar de persones. Durant l'estiu es va dur a terme el Campus Ràmio, per a infants i joves de 8 a 16 anys, que va reunir una vintena de participants. També es va organitzar un retir de ioga, en el qual hi va haver set participants. Després de l'èxit de l'experiència, la voluntat de la corporació és repetir l'activitat.

Finalment, manifesten, també es va dur terme una sortida de micologia amb el biòleg Manel Niell, que va comptar amb 25 persones. Enguany, afegeixen, hi ha hagut quatre noves protagonistes. Les ruques Popu, Noa, Plata i Blanca han fet companyia als visitants i també han ajudat als ecoguardes, tal com es feia antigament.

Vist l'èxit de l'estiu, el comú ha decidit continuar amb les activitats durant la tardor. La primera acció prevista, una segona edició del retir de ioga, s'havia de dur a terme aquest dissabte, 21 d'octubre, però, a causa de les previsions meteorològiques es va cancel·lar l'activitat. La següent està prevista pel 31 d'octubre i està adreçada a joves. Es tracta d'un ral·li fotogràfic, que tindrà lloc de les 10 a les 17 hores, on els participants faran una composició fotogràfica en funció de sis temes proposats.

Pel 4 de novembre s'ha programat 'El conte de Bagaleu' i la castanyera de Ràmio. L'activitat està adreçada a un públic familiar i consisteix a buscar les castanyes a través d'una història inspirada en el territori. Finalment, la darrera de les iniciatives de l'any serà la celebració del tió a Ràmio, en la qual les famílies podran anar a fer cagar el tió dins de la cabana. Durant l'ascens els infants podran trobar algunes sorpreses pel camí i un cop a la borda gaudiran de coca i xocolata. Per a més informació de les activitats es pot contactar al +376 682 645 o a borda.ramio@e-e.ad.