Un fons per endinsar-se en "l'època daurada" del jazz

Escaldes-EngordanyUn fons integrat per 600 CD i 140 vídeos que il·lustren "l'època daurada del jazz" conformen el fons Tonet de la Música que aquest divendres la família Pantebre ha donat al comú d'Escaldes-Engordany i que estarà dipositat a la futura aula del jazz que s'ubicarà a l'edifici comunal de Fiter i Rossell. La data escollida per fer aquesta donació, que forma part de la col·lecció privada de la família, no podia ser més adequada, ja que aquest divendres és el Dia internacional del jazz. Tant la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, com el conseller de Vida Cultura, Valentí Closa, han destacat que amb aquest fons la parròquia fa un pas més per potenciar l'acció cultural a la parròquia i especialment tot allò relacionat amb el jazz. De fet, per commemorar també el dia internacional aquest divendres Escaldes acull un concert de La Vella Dixieland.

La família Pantebre, representada per Antoni Pantebre Cervós i Marc Pantebre, han signat el conveni amb el comú per a la cessió. Tal com ha explicat Marc Pantebre la col·lecció que ara donen abraça l'època durada del jazz, des de després de la Segona Guerra Mundial i fins als anys setanta. Es tracta d'una donació que té una clara vocació pedagògica i que per tant incideix en la divulgació del jazz, fent un "repàs cronològic". Pantebre ha destacat que és fruit de la col·lecció feta durant dècades "com a passió i afició per la música" i ha remarcat que els "satisfà" fer-la "si això pot contribuir en certa manera a difondre el nostre amor per la música a les noves generacions", que segurament no ha viscut la venda de discos, però que "escolten música com a part de la seva vida". Ha destacat, al mateix temps, el fet que s'ha trobat un "comú empàtic, receptiu i sensible amb la música en general i el jazz en particular". Sobre els vídeos, ha detallat que formen part dels més de 1.000 que l'empresa discogràfica que van muntar va fer. Sobre aquest fet, ha lamentat que els drets del festival de jazz d'Escaldes-Engordany siguin de TV3 i no s'hagi pogut dur a terme cap acció amb els enregistraments i que tampoc hi hagi hagut "la voluntat" de facilitar aquesta edició.

Gili ha mostrat l'agraïment a la família Pantebre per aquesta donació i ha recordat que el Tonet de la Música va ser durant molts anys "un referent de la indústria discogràfica del país" i també de fora i ha mostrat també la satisfacció per poder "reprendre els actes al voltant del jazz", un estil del qual Escaldes-Engordany va ser molts anys "referent", ha recordat.

Tal com s'ha esmentat aquest fons serà consultable a l'aula de jazz que s'ubicarà a Fiter i Rossell. El conseller de Vida Cultural escaldenc ha explicat que es vol que aquest espai "ajudi a la gent que vulgui a aprofundir en el jazz". Ara s'estan duent a terme els treballs d'adequació i la voluntat de la corporació és que també hi hagi un seguit de propostes alternatives com ara conferències o concerts. El conseller ha afegit que es vol "crear una base" per anar generant propostes al voltant del jazz per, en un futur, potser, recuperar el festival.