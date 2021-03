L'Esbart Valls del Nord celebra el 10è aniversari amb una escenificació de la llegenda del buner d'Ordino

OrdinoAmb motiu del 10è aniversari de l'Esbart Valls del Nord, el comú d'Ordino i la Massana han organitzat un acte commemoratiu per a l'entitat cultural on hi han participat les dues codirectores de l'Esbart, Pilar Capdevila i Sandra Tudó, i també la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné. Durant l'acte, les dues codirectores han avançat les diferents propostes de l'Esbart per aquest 2021 en les quals destaca un festival de les seccions de petits fins a juvenils i un altre a la tardor amb el cos de dansa i la secció de veterans, que inclourà una escenificació ballada de la llegenda del buner d'Ordino.

Per la seva banda, tant Choy com Forné han agraït a l'Esbart la gran tasca feta durant els darrers anys i han mostrat el ple suport de les corporacions en aquesta entitat cultural. Cal recordar que l'Esbart Valls del Nord és l'única entitat cultural mancomunada entre dues parròquies i ha esdevingut "una referència cultural consolidada" amb participacions en les festes majors, però també amb representació internacional, ha manifestat Choy. En la mateixa línia, Forné ha destacat les múltiples franges d'edat que inclou l'entitat amb diferents categories que van des dels 4 anys fins als 65. En total, 120 ballarins conformen una entitat que ja ha creat 30 coreografies pròpies i ha confeccionat més de 40 vestuaris diferents.

Des de l'Esbart han recordat que per seguir estant a prop de la ciutadania en la situació actual de pandèmia, proposen una iniciativa cultural mensual, com per exemple càpsules a les xarxes socials on han mostrat els vestuaris; entrevistes amb membres de l'Esbart; un recull de músiques acompanyats amb imatges; o la preparació amb la secció dels més petits d'un conte adaptat. A banda, des de l'entitat també tenen diversos projectes en marxa, com el festival de les seccions de petits fins a juvenils que es desenvoluparà el proper 12 de juny. "El més remarcable és que continuem amb una forta identitat de dansa tradicional, però també amb danses de fantasia", ha comentat Capdevila.

A més, de cara al 27 de novembre també preparen un festival amb el cos de dansa i la secció de veterans amb música en viu que constarà de dues parts. Per una banda, uns balls amb el 80% de música pròpia de l'Esbart i un 20% de música cedida. La segona part del festival consistirà en "l'escenificació ballada de la llegenda del buner d'Ordino" on es preveuen cinc coreografies d'estrena, ha indicat Capdevila, afegint que voldran explicar tota la trajectòria del buner d'Ordino ascendint pel coll fins a arribar a Canillo a la festa major. Entremig, Capdevila ha manifestat que el buner tindrà un somni de festeig amb una hostalera i també haurà de lluitar amb la lloba. Finalment, les cinc coreografies d'estrena "marcaran el punt àlgid de la festa major amb els seus actes més representatius" com per exemple la plega de les roses, ha manifestat.

Finalment, de cara al setembre l'Esbart també publicarà fins a sis balls fets a llocs insòlits de la vall del Nord, ha explicat Tudó. Entre els indrets on s'han gravat, la codirectora ha comentat que hi ha la Farga Rossell, la Casa Museu d'Areny Plandolit, la vall de Setúria i Sorteny o l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià.