Imprudència ciclista al túnel dels Dos Valires

Andorra la VellaUna nova imprudència al túnel dels Dos Valires ha posat en perill conductors i ciclistes. Aquesta vegada, ha estat un esportista que divendres passat a la tarda es va ficar dins el túnel per anar fins a Encamp. La gran quantitat de ciclistes que aquests dies es veuen al país han intensificat escenes com aquestes. Alguns ciclistes estrangers cometen la imprudència a causa del desconeixement de les rutes i les vies andorranes, però n'hi ha d'altres que es fiquen al Dos Valires tot i saber que estan cometent una infracció.

Un ciclista circula pel túnel dels Dos Valires

No és la primera vegada que aquesta escena es veu al túnel. Tot just fa una setmana, un grup de ciclistes també s'hi fan ficar davant l'estupefacció dels conductors.

Tal com recorda sovint a les seves xarxes socials el departament de Mobilitat, el Codi prohibeix la circulació en bicicleta dins dels túnels de les Dos Valires, del Pont Pla, d'Envalira i de la Tàpia. A la resta, on el trànsit en bici sí que està permès, s'ha de ser prudent. En alguns casos hi ha senyals explícits, col·locades als accessos de les galeries, que impedeixen el pas de bicicletes per l'interior de túnels. En el cas del Principat, l'única excepció, justament perquè no hi ha alternativa, són els túnels de Sant Antoni, a la Massana.

Ciclistes circulen de manera imprudent

L'actualització del Codi de circulació inclou, per exemple, la prohibició dels ciclistes de saltar-se un semàfor en vermell. Fa un èmfasi contundent en la protecció dels ciclistes, ja que són actors considerats vulnerables. Però, a la vegada, els introdueix plenament en el compliment de les normes de circulació. A l’hora de circular, els ciclistes ho hauran de fer pel voral de la dreta si aquest és transitable (si no ho és, hauran d’utilitzar la part imprescindible dreta de la calçada), tot i que, en descensos amb revolts o per altres raons de seguretat, podran utilitzar la part dreta que necessitin. En zones urbanes també podran circular a una certa distància de l’extrem dret de la calçada, per dotar-los de més seguretat en cas d’obertura indeguda de la porta de vehicles estacionats (un accident, malauradament, força habitual). Seguint amb la circulació a zones urbanes, no podran anar per la vorera a excepció de les voreres bici, tot i que els menors de 10 anys sí que ho podran fer, sempre que vagin a una velocitat adaptada als vianants i que els respectin.

Una altra novetat important que no estava regulada és la circulació en grup dels ciclistes. Podran anar en paral·lel en grups de dos, tot i que amb excepcions que els obligarà a fer-ho en filera: a partir de la posta del sol, en trams sense visibilitat i en cas que les condicions de la circulació ho exigeixin. Així mateix, es dona prioritat de pas als ciclistes en situacions que puguin suposar un risc. Per exemple, a l’hora d’incorporar-se a una rotonda.