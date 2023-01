'Andorra la Vella en flor' torna la primera quinzena de juny

Andorra la VellaL'esdeveniment de decoració floral que el comú d'Andorra la Vella va celebrar per primer cop l'any passat, l''Andorra la Vella en flor', tornarà aquest any però en altres dates. Així, la idea de la corporació comunal és que aquesta cita tingui lloc la primera quinzena del mes de juny.

Per començar a posar fil a l'agulla a l'esdeveniment, aquest dimecres ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el concurs per a la contractació de les estructures per dur a terme les diferents intervencions florals decoratives, que estaran instal·lades en diferents punts de la parròquia. La intenció, constaten des de la corporació és "reproduir l'esdeveniment" que va tenir lloc l'any passat, ja que "va tenir molt bona acceptació".

La cita va tenir lloc per primer cop el juliol de l'any passat i des del comú ja es va manifestar que la voluntat és que es consolidés com un esdeveniment que servís per donar el tret de sortida a l'estiu, per això aquest any se celebrarà al mes de juny.