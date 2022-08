Màgia al segon berenar a la fresca dels padrins d'Ordino

OrdinoMés d'una vintena de padrins han participat aquest dimarts en el segon berenar a la fresca de la Casa Pairal d'Ordino. A causa de la pluja, el berenar i l'espectacle, que estaven prevists al jardí, s'han hagut de celebrar a l'interior de la Casa Pairal. En aquest segon berenar, els assistents han pogut gaudir d'un espectacle de màgia a càrrec de 'David el mag', qui ha ofert diferents trucs en una actuació en la qual també ha fet participar alguns dels assistents.

La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, qui també ha estat present durant el berenar, ha lamentat les condicions meteorològiques d'aquests berenars, ja que cal recordar, que el primer també es va haver de celebrar a l'interior de la Casa Pairal per culpa de l'onada de calor. "Tot i així, està havent-hi molta afluència de gent gran" en aquests dos primers dies, ha expressat Choy. Els berenars a la fresca són una iniciativa engegada per la conselleria de Benestar Social de la corporació ordinenca que pretén aprofitar el bon temps per fomentar la interacció de la gent gran amb activitats a l'exterior. De moment, el temps no acompanya, però la gent gran de la parròquia valora molt positivament aquesta iniciativa pel fet de poder-se retrobar.

A banda de l'espectacle de màgia, els padrins i padrines han gaudit d'un berenar amb aliments salats i també dolços. Els encarregats d'amenitzar el primer berenar va ser un grup de mariachis, i el tercer i darrer berenar, que se celebrarà el proper 1 de setembre, hi haurà una altra actuació musical amb 'Elvis Tribut'.