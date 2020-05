La Cerdanya gironina podria ser l’àrea pirinenca més perjudicada si es manté el desconfinament per províncies

Els onze municipis de Cerdanya que pertanyen a la província de Girona podrien ser la zona més perjudicada de l’Alt Pirineu si el govern espanyol manté la voluntat d’aplicar les fases de desconfinament seguint la divisió provincial. El principal motiu és que l’afectació del coronavirus en aquesta zona és molt més similar a la de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran i, fins i tot, a la de Lleida, que no pas a la de Girona.

Segons les dades corresponents a l’última hora d’aquest dilluns, a la regió sanitària de Girona -que inclou pràcticament tota la província, excepte aquests onze municipis de Cerdanya i algun altre d’Osona- la taxa de contagiats confirmats és de 63 per cada 10.000 habitants. A les regions de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran, en canvi, la xifra és exactament la mateixa, 52 per cada 10.000 habitants.

Així doncs, si les xifres no varien substancialment i el govern espanyol manté el desconfinament per províncies, les comarques de l’Alt Pirineu i Aran pertanyents a la província de Lleida anirien a la mateixa velocitat que les comarques de Ponent. En aquest cas, doncs, la unitat provincial de Lleida no perjudicaria les comarques del Pirineu, perquè la incidència del coronavirus és similar a les de Ponent i tindria sentit que totes dues zones avancessin al mateix ritme.

En el cas de la Cerdanya gironina, però, la diferència seria molt més marcada. Amb una incidència de casos molt menor, aquests onze municipis cerdans s’equipararien a la realitat de la resta de la província de Girona, on el nombre de casos confirmats són aquests 63 per cada 10.000 habitants. Es podria donar el cas, doncs, que tenint en compte aquesta major afectació, el govern espanyol optés per permetre que la província de Lleida pugés de fase gràcies a que hi ha menys contagiats confirmats, però que no permetés avançar a la de Girona, inclosos els onze municipis cerdans que hi pertanyen.

Si és donés el cas, a la part lleidatana de la comarca s’hi podrien fer un seguit d’activitats que no es podrien fer a la gironina, quan a la pràctica l’afectació del coronavirus seria exactament la mateixa. Davant d’aquesta paradoxa, ja fa dies que els responsables polítics de la comarca demanen que es tinguin en compte les especificitats de Cerdanya ( https://www.ara.ad/pirineus/desconfinament-provincies-situacions-Alt-Pirineu_0_2444155695.html) a l’hora de programar aquestes fases de desconfinament.

Les Terres de l’Ebre, les menys afectades

Segons aquestes dades, la regió sanitària amb menys casos és la de les Terres de l’Ebre, amb 11 confirmats per cada 10.000 habitants, seguida de la del Camp de Tarragona, amb 29. A la tercera posició hi empaten les de l’Alt Pirineu i Aran i Ponent amb aquests 52 i posteriorment vénen la de Girona amb els 63 ja citats, l’Àrea Metropolitana nord amb 74, l’Àrea Metropolitana sud amb 76, la Catalunya Central amb 96 -una xifra molt marcada possiblement pel focus inicial a la conca d’Òdena- i Barcelona ciutat amb 100 casos per cada 10.000 habitants.