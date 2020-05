Els bars i restaurants ja poden obrir espais interiors a tot l’Alt Pirineu i Aran menys a la Seu i Puigcerdà

El govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE) una ordre segons la qual s'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitant que estiguin en fase 0 i 1 i que tinguin una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat. A més, podran obrir bars i restaurants per al seu consum a l'interior amb certes condicions.



Aquesta mesura, doncs, serà d’aplicació a tots els municipis de l’Alt Pirineu i Aran, excepte a dos, la Seu d’Urgell i Puigcerdà. El motiu és que les capitals de l’ Alt Urgell i la Cerdanya, respectivament, no es poden acollir a almenys un dels condicionants. En el cas de la Seu, de fet, a tots dos, ja que supera els 10.000 habitants (en té 12.089 segons les dades de l’ Idescat del 2019) i el seu petit terme municipal fa que la densitat de població sigui molt superior als 100 habitants per quilòmetre quadrat establerts a la disposició (en té 782,5, segons el mateix Idescat). En el cas de Puigcerdà, no supera per poc els 10.000 habitants (en té 9.258), però sí que depassa de llarg la densitat de població permesa a la disposició del BOE, ja que aquesta se situa en 489,4 habitants per quilòmetre quadrat.

Tremp es deslliura de les franges horàries

En canvi, l’altre municipi pirinenc que fins ara encara seguia aplicant les franges horàries, Tremp, sí que es pot acollir a aquesta disposició. El motiu és que té 5.844 habitants i una densitat molt baixa, 19,3 habitants per metre quadrat, gràcies al fet que té el terme municipal més extens de Catalunya.



Aquesta disposició també preveu que, des d’aquest mateix divendres, podran assistir a les vetlles fins a 15 persones en espais tancats i 25 a l'aire lliure. També es podrà anar a temples religiosos si no es supera el 50% de l'aforament i estarà permès que obrin també les biblioteques, amb un terç de l'aforament.



Aquesta ordre elimina les franges per a la població infantil i també per als esportistes no professionals. A més, no serà obligatori només un acompanyant en el cas dels nens. L'activitat es podrà practicar en el terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent-hi municipis del costat, però sempre que també siguin de menys de 10.000 habitants. Això vol dir, per exemple, que els veïns d’Alàs i Cerc, Estamariu, les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò, i Ribera d’Urgellet no podran accedir al terme municipal de la Seu d’Urgell per fer-hi esport.

Qui se’n podrà beneficiar

La disposició també preveu que només es podran beneficiar d'aquestes mesures les persones empadronades o les que hagin passat els últims 14 dies en els municipis en qüestió. A més, en queden excloses les persones amb símptomes o en aïllament domiciliari per haver estat en contacte d'un positiu. Les persones vulnerables podran acollir-se a aquestes mesures si la seva condició clínica està controlada i ho permet.

Les comunitats autònomes i els mateixos municipis podran demanar al ministeri de Sanitat espanyol la suspensió de l'aplicació d'aquesta ordre quan es consideri que hi ha risc per a la població o el nombre de casos positius de coronavirus hagi crescut de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud. La comunitat també podrà demanar la flexibilització d'altres mesures.

Es podrà ordenar l'ús de l'espai públic amb mesures com l'ampliació de zones per a vianants, la recuperació i adaptació de zones verdes i altres espais lliures, la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars o la zonificació de les zones de bany públic a les platges, rius i llacs. Els ajuntaments podran adoptar mesures restrictives en l'accés als espais naturals quan creguin que hi ha risc d'aglomeracions.