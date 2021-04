Els Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació arcoden la posada en marxa de quatre nous programes cooperatius

Andorra la VellaLa IV reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació sota la Presidència Pro Tempore d'Andorra ha tingut lloc, en format telemàtic, aquest dimarts i dimecres, 13 i 14 d'abril. El resultat més destacable de la trobada ha estat l’acord per la posada en marxa de quatre nous programes i iniciatives de cooperació iberoamericana. Així, s'ha acordat treballar per prevenir i eliminar la violència contra les dones, impulsar el desenvolupament sostenible, actuar contra la malaltia infecciosa del mal de Chagas i apostar per la normalització de les llengües indígenes.

Les delegacions dels 22 països iberoamericans han repassat les fites assolides durant el bienni 2019-2020 i han debatut sobre l'informe d'activitats presentat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Les delegacions que han pres la paraula durant la reunió han reconegut els esforços de la presidència andorrana i de la SEGIB per haver celebrat amb èxit totes les reunions previstes en el calendari de la Secretaria Pro Tempore.

Durant la trobada, els Coordinadors Nacionals han continuat amb el procés que han de dur a terme per acordar els textos que seran adoptats pels caps d'Estat i de govern durant la XXVII Cimera Iberoamericana del pròxim 21 d'abril. La Declaració de la Presidència de la XXVII Cimera Iberoamericana, el Compromís d'Andorra sobre Innovació per al Desenvolupament Sostenible, així com un important nombre de Comunicats Especials recullen el patrimoni de les reunions celebrades durant el període 2019-2020 sota el lema triat per Andorra. A més a més, com no podia ser d’una altra manera, els documents posen el focus en les mesures de recuperació que han d'adoptar-se per afrontar la crisi multidimensional provocada per la Covid-19, així com sobre temes de rellevància política per a la regió.

Durant les sessions de treball, els Responsables de Cooperació han debatut i consensuat els paràgrafs de cooperació de la Declaració de Caps d'Estat i de Govern i del Compromís d'Andorra sobre Innovació per al Desenvolupament Sostenible, així com el Programa d'Acció de la Cimera, document que recull els mandats emanats de les reunions ministerials realitzades sota presidència andorrana.

Tota aquesta documentació s’elevarà, posteriorment, a la reunió que els ministres iberoamericans d’Afers Exteriors mantindran, també en format telemàtic, aquest dijous 15 d’abril, i que servirà per tancar els acords finals que, un cop aprovats en el marc de la cimera, seran el full de ruta per a l’acció de la Conferència Iberoamericana dels propers dos anys.

La cimera del 21 d’abril serà la culminació de la feina feta sota la presidència andorrana que ha escollit com a lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’, adaptant d’aquesta manera la temàtica escollida a la nova situació mundial i als reptes plantejats per la pandèmia del SARS-CoV-2.