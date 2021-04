Tres dies amb l'espai aeri restringit

Andorra la VellaEl Govern ha decidit un seguit de restriccions vinculades a la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern i que es recolliran en un decret que sortirà publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Així, es recollirà la restricció temporal de l’espai aeri andorrà.

D'aquesta manera, els dies 20, 21 i 22 d’abril, es prohibirà tant l’enlairament com el sobrevol d’aeronaus, tripulades i no tripulades, en l’espai aeri de tot el territori nacional, excepte les que circulin per aerovies controlades i les aeronaus d’estat i d’emergències. Pel que fa a la prohibició del dia 22 d’abril, només estarà vigent fins a les 14 hores.

Seguint les recomanacions de seguretat emeses pel ministeri de Justícia i Interior en la visita dels reis d’Espanya del 25 i 26 de març, l’Autoritat Aeronàutica Andorrana –òrgan que regula, controla i verifica les activitats relatives a l’aviació civil– considera necessari restringir el sobrevol d’aeronaus (helicòpters, drons, avionetes i similars) en tot l’espai aeri andorrà. A més, els dies 20 i 21 d’abril es prohibeix la circulació per la població de Soldeu de vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR), inclosos els vehicles de repartiment de gasoil de calefacció i ampolles de gas.