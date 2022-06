Ja fa dies que patim la calor d'aquest final de primavera i segur que molts de vosaltres ja ha fet el primer bany de l'any a mar obert. Avui volem incidir en la importància de protegir-nos dels raigs del sol, però sense perdre de vista que aquest és essencial en la nostra vida.

Si destaquem els beneficis del sol, hem de dir que el mateix intervé en diferents processos fisiològics de les persones, com en la producció de vitamina D, i ajuda a millorar malalties de la pell. Quina gran paradoxa aquesta darrera afirmació, però és ben bé així. No obstant, una exposició descontrolada poc provocar cremades, envelliment de la pell, taques o, fins i tot, càncer de pell. I aquí no hi hem d'arribar. Per tant, per evitar tots aquests perills és prioritari utilitzar un bon protector solar.

A Pyrénées Andorra trobaràs un gran ventall de protectors solars i tots ells cumpleixen amb un denominador comú: impedir la radiació de raigs ultraviolats en la pell i en els ulls.

Sovint pensem que si ens apliquem un protector solar no ens bronzegem. Doncs això és completament fals. Agafem color, però sense la necessitat de cremar-nos i fer-nos mal. A tot això s'ha d'afegir que el protector solar no garanteix la protecció total. Aquí entren en joc d'altres factors, com ara, evitar una exposició solar quan en el sol està en el punt més àlgid, és a dir, d'entre les dotze del migdia i quatre de la tarda. Evitar també una forta exposició durant els dies que tenim el cel ennuvolat.

Altres dubtes que es poden generar passa pel factor de protecció. Existeixen diversos, però pels dies d'estiu per anar a la platja o muntanya cal que ens apliquem factors mitjans-alts. I en cas de dubte, sempre podem preguntar a les treballadores de botiga que ens ajudaran a triar l'opció que més s'ajusta a les nostres necessitats.

Així que aquest estiu no te la juguis i fes-te amb un bon protector solar.