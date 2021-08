Sense bestiar en la benedicció d'Ordino per la calor

OrdinoOrdino ha tornat a celebrar la tradicional benedicció del bestiar de la parròquia, que tal com ha explicat el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu, coincideix amb el canvi d'herbes del bestiar. Enguany, però, al moment de la benedicció a la vall de Rialb, tal com havia passat en alguna altra ocasió, no hi havia bestiar perquè "està cansat de la calor i només arribar aquí el bestiar ha anat muntanya amunt fins al cap de la vall", ha comentat Betriu. En total, tal com ha explicat el conseller, aquest any hi ha hagut al voltant de 180 vaques i una cinquantena de vedells.

De fet, Betriu ha explicat que aquest dia serveix per passar el bestiar de les herbes emprius a les herbes comunes, i s'ha passat de la zona d'Arcalís i la Coma cap a la vall de Rialb. "A principis de setembre passarem cap a la part de Sorteny, la Serrera i la Cebollera" fins al final de l'estiu i de la vacada, ha manifestat. Pel que fa a la vacada, des de la parròquia es mostren satisfets perquè s'està mantenint, tot i tenir al voltant de 25 caps de bestiar menys aquest any. "Sempre rondàvem les 200 vaques" i aquest any "potser algunes explotacions s'han quedat a casa", ha indicat.

Ordino és una de les parròquies amb més tradició ramadera i en actiu hi ha al voltant d'unes deu explotacions. Per aquest motiu, Betriu ha manifestat que "el futur de la ramaderia a Ordino es veu per un camí estable" perquè gran part de les famílies ramaderes tenen generacions molt joves. Tot i així, ha declarat que perquè hi hagi relleu, aquests s'han de poder guanyar la vida. "A Ordino ens movem més en un problema que pugui ser rendible per sobreviure", ha indicat, assegurant que la ramaderia és necessària per a la parròquia i pel país per mantenir una bona biodiversitat i pel manteniment del medi. De fet, el conseller ha recordat que sense els ramaders, el bestiar i les muntanyes, "la reserva de la biosfera no tindria sentit".

A més, Betriu ha comentat que des del comú aposten per la ramaderia i posat com a exemple la fira del bestiar que es va celebrar a la primavera. A banda, ha explicat que des de la corporació ajuden a pagar una part del vaquer als ramaders, "ajudem a diferents punts de la muntanya a posar tanques per facilitar el maneig del bestiar" i també "els ajudem a fer el sanejament del bestiar perquè ho puguin fer en bones condicions".

Durant la benedicció, també han assistit representants del consell general, així com de les parròquies de Sant Julià de Lòria i la Massana i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. "És una de les festes tradicionals que tenen lloc a l'estiu que posa en valor la ramaderia del país", ha comentat la ministra, remarcant la importància d'aquest sector pel país pel que fa a la preservació del paisatge i en la gestió de les muntanyes. En aquest sentit, la ministra ha manifestat que s'estan mantenint el nombre d'explotacions i de cabana. Així, a tot el país, hi ha al voltant d'una cinquantena explotacions ramaderes amb uns 2.500 caps de bestiar bovins, 1.000 equins i 4.000 ovins. Finalment, ha indicat que estan treballant en un projecte de llei òmnibus d'agricultura per l'octubre per poder assentar unes bases i consolidar el sector.

Benedicció del bestiar d'Ordino