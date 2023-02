El català, dotzena llengua més influent del món

Andorra la VellaDel lloc 23 al 12. Aquest és l'avanç que ha fet la llengua catalana en influència al món en els últims cinc anys segons el Ministeri de Cultura de França. Segons un baròmetre publicat pel país veí, que estudio la influència de les llengües en el món, el català és una de les més influents que existeixen.

El World Language Barometer no té en compte el nombre de parlants, sinó altres variables com el nom parlants no natius, l'ús de la llengua en altres territoris, el seu estatus polític, la seva minorització o la seva presència en l'àmbit cultural o Wikipedia.

Tenint en compte aquestes dades, el català aconsegueix una puntuació de 6,7, la qual cosa la situa en aquest dotzè lloc, curiosament per sobre d'idiomes com el mandarí amb 6,5, un idioma clarament més parlat però, segons el baròmetre, menys influent.