Encamp repartirà 1.200 calendaris d'advent a infants de fins a 12 anys per la fira de Santa Llúcia

EncampEl comú d'Encamp donarà el tret de sortida a la fira de Santa Llúcia l'1 de desembre amb la tradicional encesa de les llums de Nadal a la vila i al Pas de la Casa. Ho han presentat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, qui han indicat que enguany el mercat comptarà amb un total de catorze paradetes. Així doncs, Marot ha informat que l'acte inaugural tindrà lloc a les 19 hores a les dues poblacions de la parròquia i ha afegit que , "per anar escalfant motors", a partir de les 18.30 hores començaran dues actuacions musicals. "A Encamp tindrem el cor rock d'Encamp i una actuació especial que han fet des de l'esbart Sant Romà, i al Pas comptarem amb la presència de l'artista Patxi Leiva", ha manifestat.

El conseller també ha assenyalat que en el context en el qual es troba el país a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus i de la mateixa manera que es va dur a terme l'any passat, el calendari d'advent es repartirà de manera individual als 1.200 infants menors de 12 anys que estan censats a la parròquia. "Tradicionalment de l'1 al 24 de desembre a les oficines de turisme d'Encamp i el Pas es feia el calendari d'advent llençant caramels, però a causa de la pandèmia ja el 2020 vam haver de canviar el format", ha recordat.

Marot també ha incidit en el fet que amb aquesta nova modalitat, a banda de poder gaudir dels caramels i les xocolatines a casa seva, els infants també "tenen la carta al Pare Noel o als Reis Mags perquè puguin demanar les joguines o les coses que els hi hagin de demanar". En aquest sentit, ha posat en relleu que el comú ha creat uns tiquets per evitar aglomeracions i tenir un funcionament més àgil l'1 de desembre al moment de repartir els respectius calendaris. "Ho hem anunciat a tots els centres educatius i per diversos mitjans, és important que les famílies vinguin a recollir el tiquet dels seus fills a les oficines de turisme per evitar cues el dia de l'entrega", ha puntualitzat. A banda, ha exposat que l'1 de desembre també es repartirà coca i xocolata per a tots els públics.

Quant al mercat de Santa Llúcia, Cruz ha explicat que se celebrarà el 4 i 5 de desembre a la plaça de Sant Miquel i comptarà amb una quinzena de parades amb productes locals i artesanies. A més, ha comentat que la fira també inclourà espectacles per als més petits. Entre els més destacats es troba la funció a càrrec de la Caixeta, dissabte 4 de desembre, on s'explicaran històries amb un fil musical per animar el mercat, els tres tallers de contacontes gratuïts i diverses actuacions musicals entre dissabte i diumenge.