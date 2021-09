Esllavissada al Pas de la Casa pel trencament d'una canonada

Pas de la CasaEl trencament d'una canonada al Pas de la Casa ha provocat una esllavissada que ha obligat, aquest dijous a la tarda, a efectuar un tall d'aigua a la part nord del carrer Sant Jordi i també a tallar el trànsit al carrer que dona accés a la plaça Coprínceps i que és de fet on han caigut pedres i terra quan hi ha hagut el trencament del tub. Arran de l'esllavissada s'han vist afectats tres vehicles, un dels quals d'una manera més important, i els altres dos han tingut una afectació mínima i de fet han pogut circular després sense problemes.

Tal com informen des del comú, el tall d'aigua afecta només les instal·lacions de Gasopas i els operaris treballen per reparar la canonada i restablir els serveis el més aviat possible. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat la cònsol major, Laura Mas, per conèixer de primera mà l'afectació de l'esllavissada i els treballs que s'hi estan fent.