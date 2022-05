'Masterclass' solidària de 'body combat' a Ordino per ajudar als damnificats pel conflicte d'Ucraïna

OrdinoEl Club Karate Xavier Herver continua amb la celebració del seu 10è aniversari a la parròquia d'Ordino amb diferents activitats en benefici d'alguna associació o ONG del país. En aquest cas, es tracta d'una 'masterclass' solidària de 'body combat' que se celebrarà el dissabte 21 de maig a les 12 hores a la plaça Major d'Ordino, i els diners aniran destinats a la Creu Roja Andorrana. El conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, ha destacat que el club es troba molt consolidat tant a la parròquia, com també arreu del país, ja que es va crear fa 25 anys i ha recordat que la 'masterclass' de defensa personal per a dones que es va fer el 8 de març va ser tot èxit.

Pel que fa a l'activat, el director tècnic del club, Xavier Herver, ha informat que es tractarà d'una classe de 'body combat' per a tota la família i d'un nivell de principiant. De fet, a partir de les 11.30 hores ja començaran a fer soroll arreu del poble perquè la gent s'atansi cap a la plaça per a l'activitat, que es preveu que duri una hora. "Barrejarem tècniques de karate, boxa i 'kick boxing'", ha explicat, afegint tot serà "en benefici dels damnificats per la guerra d'Ucraïna". Herver també ha explicat que tot i que tothom qui assisteixi a la plaça podrà participar en la classe, es demana a la gent que s'inscrigui a l'activitat a través del whatsapp del club per poder comptabilitzar el total d'assistents. D'aquesta manera, en funció dels participants, destinaran una quantitat encara per definir a la Creu Roja Andorrana, però Herver ha comentat que acostuma a estar entre els 10 i 15 euros per persona.

Per la seva banda, el director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, ha agraït aquesta iniciativa del Club Karate Xavier Herver. "Una vegada més el món de l'esport se suma en aquesta ajuda pel conflicte bèl·lic, tant per la gent que hi ha allà com pels refugiats que hi ha acollits a Andorra", ha declarat.